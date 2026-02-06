SALON HABITAT & JARDIN Espace Culturel René Cassin Fontenay-le-Comte

SALON HABITAT & JARDIN

Espace Culturel René Cassin Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

Profitez de cet espace privilégié pour réaliser l’ensemble de vos projets maison et découvrir les métiers de la construction, de la rénovation, de la décoration mais aussi de l’aménagement intérieur et extérieur.

La 17e édition du Salon Habitat & Jardin de Fontenay-le-Comte se déroulera du 6 au 8 mars 2026. À cette occasion, l’Espace Culturel René Cassin accueillera 100 professionnels de la maison et du jardin.

Construction, équipement, rénovation, aménagement intérieur et extérieur l’habitat sera à l’honneur lors de ces 3 jours d’ouverture.

Nous vous donnons rendez-vous pour rencontrer les professionnels présents et ainsi, concrétiser tous vos projets .

Restaurant et bar sur place.

Parking gratuit. .

English :

Take advantage of this privileged space to carry out all your home projects and discover the trades of construction, renovation, decoration but also interior and exterior design.

L’événement SALON HABITAT & JARDIN Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin