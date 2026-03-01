Salon Habitat & Jardin Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Salon Habitat & Jardin

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 19:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Salon Habitat & Jardins & Créateurs

Durant deux jours, de 10h à 19h, visiteurs et curieux pourront découvrir des professionnels de l’habitat, de l’aménagement et du jardin ainsi que des créateurs et artisans présentant leurs réalisations originales.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 29 55 efi.evenements@gmail.com

English :

Salon Habitat & Jardins & Créateurs

For two days, from 10am to 7pm, visitors and curious onlookers will be able to discover professionals from the home, interior and garden sectors, as well as designers and craftsmen presenting their original creations.

L’événement Salon Habitat & Jardin Jonzac a été mis à jour le 2026-03-03 par CDC de Haute Saintonge