Salon Habitat & Jardin La Rochelle Quai Louis Prunier La Rochelle

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-20 10:00:00
fin : 2026-03-22 19:00:00
2026-03-20
Retrouvez 150 professionnels locaux spécialisés dans la construction, la rénovation, l’équipement et l’aménagement intérieur comme extérieur pour votre futur projet !
Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Habitat & Garden Fair La Rochelle
Find 150 local professionals specializing in construction, renovation, equipment and interior and exterior fittings for your future project!
