Salon Habitat & Jardin La Rochelle Quai Louis Prunier La Rochelle

Salon Habitat & Jardin La Rochelle

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Retrouvez 150 professionnels locaux spécialisés dans la construction, la rénovation, l’équipement et l’aménagement intérieur comme extérieur pour votre futur projet !

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Habitat & Garden Fair La Rochelle

Find 150 local professionals specializing in construction, renovation, equipment and interior and exterior fittings for your future project!

