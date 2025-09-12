SALON HABITAT & JARDIN LAVAL 2025 ESAPACE MAYENNE Laval

ESAPACE MAYENNE 2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-12 10:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-12

Salon Habitat & Jardin de Laval l’événement incontournable pour réinventer votre intérieur et votre jardin en Mayenne !

Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2025, l’Espace Mayenne à Laval accueillera la deuxième édition du Salon Habitat & Jardin. Cet événement, organisé par Léo, réunira plus de 140 exposants spécialisés dans la construction, la rénovation, l’aménagement intérieur et extérieur… Une occasion unique pour découvrir les dernières tendances et innovations en matière d’habitat et de jardin.

Un salon riche en découvertes

Le Salon Habitat & Jardin de Laval offre une opportunité idéale pour rencontrer des professionnels passionnés et découvrir des produits et services variés

• Construction et rénovation matériaux, isolation, chauffage, domotique…

• Aménagement intérieur cuisine, salle de bains, décoration, agencement sur mesure…

• Jardin et extérieur paysagistes, terrasses, piscines, pergolas, végétaux, mobilier de jardin…

Vous pourrez également bénéficier de conseils personnalisés, comparer les offres et trouver des solutions adaptées à vos projets.

Infos pratiques

• Dates du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2025

• Horaires de 10h à 19h

• Lieu Espace Mayenne, 2 rue Joséphine Baker, 53000 Laval

• Tarif d’entrée 5 € (gratuit pour les moins de 18 ans)

• Parking gratuit

• Restauration bar et restauration sur place, par la Corévatine

Invitations gratuites

Pour assister à l’événement, il est recommandé de télécharger votre invitation gratuite sur le site officiel du salon https://leopro.fr/salon-habitat-jardin-laval/?utm_source=#Inscription .

ESAPACE MAYENNE 2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 56 00 01 25 maptureau@leo.fr

