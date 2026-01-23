Salon Habitat & Jardin Rue de la Grange aux Bois Metz

Salon Habitat & Jardin

Rue de la Grange aux Bois Parc des Expositions Metz Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Lundi 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-23

Depuis maintenant 44 ans le Salon de l’Habitat de Metz accueille les professionnels du monde de l’Habitat.

Construction, rénovation, aménagements, énergies nouvelles, décorations et artisanat d’art, tous les domaines se retrouvent au Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz pendant 4 jours.

Organisé par Metz Expo Evénements, le Salon de l’Habitat de Metz, c’est près de 120 stands et 10 000 visiteurs attendus. Fort de sa notoriété, le salon propose chaque année aux visiteurs de nombreuses animations espace expertise, concours… Les constructeurs, aménageurs et promoteurs mettront tout leur professionnalisme et leur savoir-faire à votre service pour répondre de manière objective à vos questions. Les experts de l’Habitat, de la Maison et de la Décoration seront également présents pour vous accompagner dans le financement, la construction et l’aménagement de votre logement.

Venez participer et échanger avec les exposants, rassemblés pour vous, pendant 4 jours d’exception.Tout public

6 .

Rue de la Grange aux Bois Parc des Expositions Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 66 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For 44 years now, the Salon de l’Habitat de Metz has been welcoming professionals from the world of housing.

Construction, renovation, furnishings, new energies, decorations and arts and crafts all these fields come together at the Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz for 4 days.

Organized by Metz Expo Evénements, the Salon de l’Habitat de Metz features some 120 stands and 10,000 visitors. Building on its reputation, each year the show offers visitors a wide range of events, including an expertise area and competitions Builders, developers and promoters will put all their professionalism and know-how at your service to answer your questions objectively. Habitat, Home and Decoration experts will also be on hand to help you finance, build and fit out your home.

Come and join in the discussions with the exhibitors, gathered together for you, over 4 exceptional days.

L’événement Salon Habitat & Jardin Metz a été mis à jour le 2026-01-23 par AGENCE INSPIRE METZ