Salon Habitat & Jardin La Salicorne Saujon

Salon Habitat & Jardin

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-15 19:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Du samedi 14 au dimanche 15 février 2026, découvrez un panel d’exposants spécialisés dans les domaines de l’habitat et du jardin. Ouverture de 10h à 19h à la Salicorne.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 29 55 efi.evenements@gmail.com

English :

From Saturday February 14 to Sunday February 15, 2026, discover a panel of exhibitors specializing in home and garden. Open from 10am to 7pm at La Salicorne.

