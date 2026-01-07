Salon Habitat & Jardin La Salicorne Saujon
Salon Habitat & Jardin La Salicorne Saujon samedi 14 février 2026.
Salon Habitat & Jardin
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-15 19:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Du samedi 14 au dimanche 15 février 2026, découvrez un panel d’exposants spécialisés dans les domaines de l’habitat et du jardin. Ouverture de 10h à 19h à la Salicorne.
.
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 29 55 efi.evenements@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From Saturday February 14 to Sunday February 15, 2026, discover a panel of exhibitors specializing in home and garden. Open from 10am to 7pm at La Salicorne.
L’événement Salon Habitat & Jardin Saujon a été mis à jour le 2026-01-07 par Mairie de Saujon