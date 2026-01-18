Salon Habitat & Jardin

Avenue du Breil Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 10:00:00

fin : 2026-03-15 19:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Cette édition met à l’honneur l’aménagement du jardin. Elle permet de repenser les espaces intérieurs et extérieurs grâce à l’accompagnement de professionnels de la construction, de la rénovation et de l’aménagement.

Près de 150 exposants sont prêts à vous accueillir pour la 25ème édition du Salon Habitat & Jardin de Saumur.

Venez échanger avec des professionnels de la construction, la rénovation, la décoration et l’aménagement intérieur et extérieur. Ils vous ouvrent les portes de leurs différents univers et vous partagent des astuces, des innovations et des tendances.

Un panorama complet de solutions est à votre disponibilité afin de transformer la maison de demain, que ce soit pour rénover, aménager ou décorer.

De plus, paysagistes et pépiniéristes, présentent des solutions créatives, pratiques et écoresponsables, vous permettant de concevoir un extérieur à la fois agréable, fonctionnel et respectueux de l’environnement.

Ces 3 jours sont idéaux pour comparer les offres, collecter des idées et avancer sur ses projets avec l’aide de professionnels qualifiés.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 13 au dimanche 15 mars 2026 de 10h à 19h. .

Avenue du Breil Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 60 00 info@leo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year?s event focuses on garden design. It provides an opportunity to rethink interior and exterior spaces, thanks to the support of construction, renovation and landscaping professionals.

L’événement Salon Habitat & Jardin Saumur a été mis à jour le 2026-01-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME