Salon Habitat « Vivre en Provence » Salon-de-Provence vendredi 26 septembre 2025.

Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre 2025 de 10h à 19h. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le salon Vivre en Provence couvre les activités de l’habitat dans toute leur diversité.

Alors que la majorité des salons se tient habituellement à l’écart des centres-villes, sur des zones d’activités sans âme, Vivre en Provence prend ses quartiers place Morgan, dans le cœur battant de Salon-de-Provence.



Bien plus qu’une simple succession de stands, Vivre en Provence se présente comme un lieu d’animations et de rencontres autour de ses thématiques, dans un cadre ouvert sur le centre urbain.



Afin de garantir un vrai potentiel prospects aux exposants et une expérience positive aux visiteurs, la manifestation limite le nombre d’enseignes par métier.



En faisant rimer qualité avec convivialité, Vivre en Provence s’affirme ainsi comme l’événement de la rentrée dans le Pays salonais.



ENTREE GRATUITE



Informations sur www.vivre-en-provence.fr .

Place Morgan Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Vivre en Provence show covers all aspects of the home.

German :

Die Messe Vivre en Provence deckt die Aktivitäten rund um das Wohnen in ihrer ganzen Vielfalt ab.

Italiano :

Il salone Vivre en Provence copre tutti gli aspetti della casa.

Espanol :

El salón Vivre en Provence abarca todos los aspectos del hogar.

