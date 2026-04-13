Salon / Hello Handicap En ligne Rennes
Salon / Hello Handicap En ligne Rennes mardi 21 avril 2026.
Salon / Hello Handicap En ligne Rennes 21 – 23 avril Charente
Sur inscription
Cet événement national, 100 % digital, facilite la mise en relation entre des employeurs engagés et des candidats en situation de handicap, partout en France.
**DU 21 AU 24 AVRIL 2026**
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La prochaine édition du salon Hello Handicap se tiendra en ligne du 21 au 24 avril 2026.
Cet événement national, 100 % digital, facilite la mise en relation entre des employeurs engagés et des candidats en situation de handicap, partout en France.
### Au programme
* Une centaine d’employeurs mobilisés de tous secteurs d’activités
* Des milliers d’offres d’emploi (CDI, CDD, alternance, stages) pour tous types de profils
* Des entretiens réalisés à distance (téléphone, visio, chat, avec accessibilité LSF si besoin)
### Inscrivez-vous dès maintenant
Les candidats peuvent dès maintenant et jusqu’au 20 avril
* Créer leur compte
* Postuler aux offres qui correspondent à leur recherche, partout en France
Pré-sélections à partir du 15 avril
Entretiens du 21 au 24 avril
### [**> JE M’INSCRIS <**](https://hello-handicap.fr/?at_medium=email&at_emailtype=promotion&at_campaign=partenaires)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-21T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-23T18:00:00.000+02:00
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https://hello-handicap.fr/?at_medium=email&at_emailtype=promotion&at_campaign=partenaires
En ligne En ligne (Internet) Rennes 35000 Charente
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