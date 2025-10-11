Salon Hive Five Le Rendez-vous des Jeunes Le Palais Nancy

Salon Hive Five Le Rendez-vous des Jeunes Le Palais Nancy samedi 11 octobre 2025.

Salon Hive Five Le Rendez-vous des Jeunes

Le Palais 17 Rue du Grand Rabbin Haguenauer Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 23:59:00

Date(s) :

2025-10-11

Un nouveau rendez-vous étudiant débarque à Nancy !

Hive Five est un salon inédit organisé dans un lieu incontournable de la ville où se mêlent découvertes, détente et divertissement. Toute la journée, explorez des stands interactifs autour du bien-être, des loisirs et de la vie locale, rencontrez des acteurs engagés et dénichez de bons plans faits pour les étudiants et jeunes actifs.

Et pour finir en beauté, la soirée se transforme en fête avec un DJ et des animations dans une ambiance conviviale et dynamique.Tout public

0 .

Le Palais 17 Rue du Grand Rabbin Haguenauer Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 02 02 79 30

English :

A new student event is coming to Nancy!

Hive Five is a brand-new event organized in one of the city’s key venues, combining discovery, relaxation and entertainment. All day long, explore interactive stands focusing on well-being, leisure and local life, meet committed players and find great deals made for students and young professionals.

And to round things off in style, the evening is transformed into a party with a DJ and entertainment in a friendly and dynamic atmosphere.

German :

Ein neuer Studententreffpunkt landet in Nancy!

Hive Five ist eine neuartige Messe, die an einem unumgänglichen Ort der Stadt organisiert wird, wo sich Entdeckungen, Entspannung und Unterhaltung vermischen. Erkunden Sie den ganzen Tag lang interaktive Stände rund um Wellness, Freizeit und das lokale Leben, treffen Sie engagierte Akteure und finden Sie gute Angebote, die für Studenten und junge Berufstätige gemacht sind.

Und zum krönenden Abschluss wird der Abend zu einer Party mit einem DJ und Animationen in einer freundlichen und dynamischen Atmosphäre.

Italiano :

Un nuovo evento studentesco è in arrivo a Nancy!

Hive Five è un evento nuovissimo che si svolge in uno dei luoghi chiave della città e che unisce scoperta, relax e divertimento. Per tutto il giorno, potrete esplorare stand interattivi sul benessere, il tempo libero e la vita locale, incontrare persone impegnate e trovare grandi offerte per studenti e giovani professionisti.

E per concludere in bellezza, la serata si trasforma in una festa con DJ e intrattenimento in un’atmosfera amichevole e dinamica.

Espanol :

¡Un nuevo evento estudiantil llega a Nancy!

Hive Five es un nuevo evento que se celebra en uno de los lugares clave de la ciudad y que combina descubrimiento, relajación y entretenimiento. Durante todo el día, podrá explorar stands interactivos sobre bienestar, ocio y vida local, conocer a gente comprometida y encontrar grandes ofertas para estudiantes y jóvenes profesionales.

Y para terminar con broche de oro, la noche se transforma en una fiesta con DJ y animaciones en un ambiente cordial y dinámico.

L’événement Salon Hive Five Le Rendez-vous des Jeunes Nancy a été mis à jour le 2025-10-01 par DESTINATION NANCY