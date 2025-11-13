Salon Horizon Séniors Parc des Expositions Chalon-sur-Saône

Salon Horizon Séniors

Parc des Expositions 1 rue d'Amstardam Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Vous souhaitez trouver des informations pour préparer ou profiter de votre retraite, vous informer, rencontrer des experts, vous divertir, faire des projets ou chasser les nouveautés, ce salon est fait pour vous !

Au programme

– Plus de 60 exposants seront présents pour vous informer

– Des conférences gestion de patrimoine, logement sénior, agences de voyages…

– Des animations et ateliers Yoga, Qigong, danse, quizz…

– Des jeux concours Plusieurs lots à gagner d’une valeur globale de 5000€

Retrouvez le détail de notre programme sur www.salon-horizon-seniors.fr/programme-chalon

Les univers présents au salon

– Habitat

– Santé bien-être

– Tourisme

– Loisirs

– Gestion de patrimoine

– Service à la personne

– et bien d’autres

Tout est prévu au Salon Horizon Seniors pour répondre à toutes vos questions et vous permettre de passer un moment agréable.

Entrée gratuite sur inscription.

Un événement organisé par le Journal de Saône-et-Loire, en partenariat avec MOBILAUG, Petits-fils et PFG. .

Parc des Expositions 1 rue d’Amstardam Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

