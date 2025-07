Salon Icare Expo Plateau-des-Petites-Roches

Salon Icare Expo Plateau-des-Petites-Roches jeudi 18 septembre 2025.

Salon Icare Expo

Place de la Fontenette Plateau-des-Petites-Roches Isère

Tarif : 11 – 11 – 21 EUR

Pass 1 jour 11€

Pass 3 jours 21€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-18

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-18

Le Salon Icare Expo est le salon international des professionnels du parapente, paramoteurs et des sports aériens.

.

Place de la Fontenette Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

English :

Icare Expo is the international trade show for paragliding, paramotor and air sports professionals.

German :

Die Icare Expo ist die internationale Fachmesse für Paragliding, Paramotoren und Luftsport.

Italiano :

Icare Expo è la fiera internazionale per i professionisti del parapendio, del paramotore e degli sport aerei.

Espanol :

Icare Expo es la feria internacional de los profesionales del parapente, el paramotor y los deportes aéreos.

L’événement Salon Icare Expo Plateau-des-Petites-Roches a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse