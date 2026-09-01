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AGENDA · Plateau-des-Petites-Roches

Salon Icare Expo Site St-Hilaire Plateau-des-Petites-Roches

jeudi 17 septembre 2026 · Site St-Hilaire · Plateau-des-Petites-Roches

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Site St-Hilaire
Adresse
Saint-Hilaire du Touvet
Ville
38660 Plateau-des-Petites-Roches
Département
Isère
Tarif
11 11 21 Pass 1 jour 11€ Pass 3 jours 21€

Plateau-des-Petites-Roches

Salon Icare Expo

Site St-Hilaire Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches Isère

Tarif : 11 – 11 – 21 EUR

Pass 1 jour 11€
Pass 3 jours 21€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-17

Le Salon Icare Expo est le salon international n°1 des professionnels du parapente, paramoteur et des sports aériens.
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Site St-Hilaire Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99  office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

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English :

The Icare Expo is the No. 1 international trade show for professionals in paragliding, paramotoring, and air sports.

L’événement Salon Icare Expo Plateau-des-Petites-Roches a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse

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