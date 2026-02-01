Salon iD Créatives à Landerneau Halle Saint-Ernel Landerneau

Salon iD Créatives à Landerneau

Halle Saint-Ernel 26 rue Saint-Ernel Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

Voici la 3ème édition du salon de loisirs créatifs et savoir-faire organisé par les associations locales Outlinerz et La Boîte À Lettres !

50 exposants regroupés autour des arts graphiques (peinture, graff, aquarelle…) de l’art du papier et du scrap’, de l’art du fil, des activités de construction comme les maquettes, et de nouvelles activités de loisirs comme l’impression 3D, la décoration culinaire, la fabrication de ses cosmétiques ou de ses produits ménagers…

De nombreux ateliers, démonstrations, et une super loterie !

– Petite restauration sur place: crêpes sucrées et salées food-truck de burgers et buvette.

– Vous avez la possibilité de réserver en ligne une place pour les ateliers proposés par les exposants durant les trois jours, sur les espaces-ateliers dédiés sur helloasso.com . .

