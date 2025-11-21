Salon Idées Japon 2025 dans un nouveau lieu ! Bastill Design Center Paris
Salon Idées Japon 2025 dans un nouveau lieu ! Bastill Design Center Paris vendredi 21 novembre 2025.
Le
Salon Idées Japon déménage cette année vers un nouvel espace, le
Bastille Design Center situé dans le 11e à Paris, où
il se tiendra du 21 au 23 novembre 2025 sur 670 m² !
Situé
non loin du Marais, le Bastille Design Center est un ancien
magasin d’usine de quincaillerie datant de 1850, transformé
en espace culturel et qui a su préserver son
patrimoine architectural : ce bel écrin vaste et
lumineux accueillera les 60 exposants du Salon,
ainsi que les 19 ateliers et 12 conférences programmés :
–
3 jours d’exposition-vente pour trouver des
idées cadeaux de Noël de style japonais !
–
Des moments de rencontre, de découverte et d’apprentissage avec
près de 100 passionnés du Japon : artistes, créateurs,
spécialistes, auteurs, grands voyageurs qui seront réunis au Salon.
> LES
EXPOSANTS :
60 créateurs
et spécialistes franco-japonais proposeront leurs créations, de
quoi trouver des idées de cadeaux originaux et inédits de
style japonais.
Une
grande variété de créations et d’objets sera présentée :
accessoires, art, bijoux, céramique, objets déco, cartes,
calligraphie, papiers, livres, pochettes
et sacs, chapeaux, poupées, tissus et kimonos, thé, saké,
miso, pâtisseries…
Niveau
1 : Art, Ateliers, conférences, Infos voyage
Niveau
0 : Accessoires, Décoration, Tissus, Kimonos
Niveau
-1 : Art de la table, Alimentation
Présentation
des 60 exposants du Salon : www.ideesjapon.com/salon-2025/
> LES
19 ATELIERS AU PROGRAMME :
Kintsugi
(Takako Hirano), Tsumami Zaiku (Naoko Noguchi), Tenkoku/sceau (Miki
Kubo), Animal du zodiaque 2026 & Chat coloré en
chirimen avec pince (Kaoru Diop), Sous-verre selon la technique
du Kumiko (Ruben Bellini), Teinture sur tissu (Masako Tomita), Dessin
manga (Sanae Multon), Décoration du Nouvel An (Akiyo Fujiwara),
Kokedama (Adrien Bénard), Origami (Audrey Frénois), Sumi-e
(Rei), Broche sculptée (Kazue Ashino), Casque en métal (Taichi
Yamagata), Emballage cadeaux (Papier d’Ibaraki).
Infos
et inscriptions : www.ideesjapon.com/atelier-2025
> 12 RENCONTRES-CONFERENCES (entrée libre dans la limite des places disponibles ) :
Les
visiteurs pourront assister à des rencontres avec des fondateurs de
magazines, auteurs de livres, grands voyageurs qui partageront leurs
recommandations pour voyager au Japon. Une occasion rare d’échanger
en direct avec de grands connaisseurs de l’archipel.
>>>
Le site et le journal Idées Japon proposent des idées
cadeaux et des informations pratiques sur le Japon en France.
Du vendredi 21 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :
vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Bastill Design Center 74 bd Richard Lenoir 75011 Paris
