Salon Idées Japon 2025 dans un nouveau lieu ! Bastill Design Center Paris

Le

Salon Idées Japon déménage cette année vers un nouvel espace, le

Bastille Design Center situé dans le 11e à Paris, où

il se tiendra du 21 au 23 novembre 2025 sur 670 m² !

Situé

non loin du Marais, le Bastille Design Center est un ancien

magasin d’usine de quincaillerie datant de 1850, transformé

en espace culturel et qui a su préserver son

patrimoine architectural : ce bel écrin vaste et

lumineux accueillera les 60 exposants du Salon,

ainsi que les 19 ateliers et 12 conférences programmés :

–

3 jours d’exposition-vente pour trouver des

idées cadeaux de Noël de style japonais !

–

Des moments de rencontre, de découverte et d’apprentissage avec

près de 100 passionnés du Japon : artistes, créateurs,

spécialistes, auteurs, grands voyageurs qui seront réunis au Salon.

> LES

EXPOSANTS :

60 créateurs

et spécialistes franco-japonais proposeront leurs créations, de

quoi trouver des idées de cadeaux originaux et inédits de

style japonais.

Une

grande variété de créations et d’objets sera présentée :

accessoires, art, bijoux, céramique, objets déco, cartes,

calligraphie, papiers, livres, pochettes

et sacs, chapeaux, poupées, tissus et kimonos, thé, saké,

miso, pâtisseries…

Niveau

1 : Art, Ateliers, conférences, Infos voyage

Niveau

0 : Accessoires, Décoration, Tissus, Kimonos

Niveau

-1 : Art de la table, Alimentation

Présentation

des 60 exposants du Salon : www.ideesjapon.com/salon-2025/

> LES

19 ATELIERS AU PROGRAMME :

Kintsugi

(Takako Hirano), Tsumami Zaiku (Naoko Noguchi), Tenkoku/sceau (Miki

Kubo), Animal du zodiaque 2026 & Chat coloré en

chirimen avec pince (Kaoru Diop), Sous-verre selon la technique

du Kumiko (Ruben Bellini), Teinture sur tissu (Masako Tomita), Dessin

manga (Sanae Multon), Décoration du Nouvel An (Akiyo Fujiwara),

Kokedama (Adrien Bénard), Origami (Audrey Frénois), Sumi-e

(Rei), Broche sculptée (Kazue Ashino), Casque en métal (Taichi

Yamagata), Emballage cadeaux (Papier d’Ibaraki).

Infos

et inscriptions : www.ideesjapon.com/atelier-2025

> 12 RENCONTRES-CONFERENCES (entrée libre dans la limite des places disponibles ) :

Les

visiteurs pourront assister à des rencontres avec des fondateurs de

magazines, auteurs de livres, grands voyageurs qui partageront leurs

recommandations pour voyager au Japon. Une occasion rare d’échanger

en direct avec de grands connaisseurs de l’archipel.

>>>

Le site et le journal Idées Japon proposent des idées

cadeaux et des informations pratiques sur le Japon en France.

Le Salon Idées Japon déménage vers le Bastille Design Center à Paris 11e, du 21 au 23 novembre avec 60 créateurs franco-japonais, 19 Ateliers et 12 conférences sur 670 m² !

Du vendredi 21 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :

vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-21T12:00:00+01:00

fin : 2025-11-23T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-21T11:00:00+02:00_2025-11-21T19:00:00+02:00;2025-11-22T11:00:00+02:00_2025-11-22T19:00:00+02:00;2025-11-23T11:00:00+02:00_2025-11-23T19:00:00+02:00

Bastill Design Center 74 bd Richard Lenoir 75011 Paris

https://www.ideesjapon.com https://www.facebook.com/Ideesjapon https://www.facebook.com/Ideesjapon