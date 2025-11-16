Salon ID’KDO

Place Sohier Vervins Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:30:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Les entreprises dynamiques du Vervinois en partenariat avec la ville de Vervins organisent un salon ID’ KDO avec plus de cinquante créateurs et artisans de notre région ! Un énorme choix d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année …

Place Sohier Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 98 00 30

English :

The dynamic companies of the Vervinois region, in partnership with the town of Vervins, are organizing an ID’ KDO show featuring over fifty local designers and craftsmen! A huge choice of gift ideas for the festive season…

German :

Die dynamischen Unternehmen des Vervinois organisieren in Zusammenarbeit mit der Stadt Vervins eine ID’ KDO-Messe mit mehr als fünfzig Designern und Kunsthandwerkern aus unserer Region! Eine riesige Auswahl an Geschenkideen für die Weihnachtszeit …

Italiano :

Le imprese dinamiche del Vervinois, in collaborazione con la città di Vervins, organizzano una mostra ID’ KDO con oltre cinquanta designer e artigiani della nostra regione! Una vasta scelta di idee regalo per le feste…

Espanol :

Las dinámicas empresas de la región de Vervinois, en colaboración con la ciudad de Vervins, organizan un salón ID’ KDO en el que participarán más de cincuenta diseñadores y artesanos de nuestra región Una amplia selección de regalos para estas fiestas…

L’événement Salon ID’KDO Vervins a été mis à jour le 2018-09-19 par OT du Pays de Thiérache