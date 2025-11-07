Salon Immobilier & Maison Le Mans Centre des Expositions Le Mans

Salon Immobilier & Maison Le Mans

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-09

18ème édition du Salon de l’immobilier.

La 18e édition de cet événement incontournable se tiendra du 7 au 9 novembre 2025 au Parc des Expositions du Mans, Hall D.

Plus de 80 professionnels de l’immobilier et de l’habitat seront présents pour vous faire découvrir une large gamme de produits et services adaptés à vos besoins.

Que vous souhaitiez construire, rénover, financer, acheter un bien immobilier ou aménager votre intérieur et votre extérieur, c’est l’opportunité parfaite pour donner vie à vos projets avant la fin de l’année. Ne manquez pas cet événement !

VENDREDI 7 NOVEMBRE 2025 de 14h à 19h

SAMEDI 8 NOVEMBRE 2025 de 10h à 19h

DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2025 de 10h à 19h

PRIX D’ENTRÉE 4€

PARKING GRATUIT

RESTAURANT ET BAR SUR PLACE .

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 41 38 60 00 info@salon-immobilier.org

