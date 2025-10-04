Salon Impressions d’Arts – 17 ème édition Espace de la Vallée Sautron

Salon Impressions d’Arts – 17 ème édition Espace de la Vallée Sautron samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 14:30 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public, Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Personne en situation de handicap

Le salon Impressions d’Arts s’impose depuis de nombreuses années comme le rendez-vous incontournable de la rentrée culturelle à Sautron. Cette année encore, cette édition nous ouvre une fenêtre sur la création contemporaine, en mettant à l’honneur des artistes aux univers singuliers et inspirants.Ce salon qui se renouvelle sans cesse tout en restant fidèle à sa vocation d’ouvrir le monde de l‘art au plus grand nombre, accueille cette année 19 exposants, répartis sur trois sites. Peintures ou sculptures, les œuvres réunies cette année encore témoignent d’une grande diversité de pratiques et d’expressions.Tout au long de l’exposition, vous aurez l’occasion de participer à des ateliers créatifs pour une compréhension plus approfondie des œuvres présentées.Du vendredi 26 septembre au dimanche 5 octobre. Espace de la Vallée, Espace Phelippes-Beaulieux et Musée. Entrée libre et gratuite.Du lundi au vendredi, de 14h30 à 18h30 et les samedi et dimanche, de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h.+ d’informations auprès du service vie associative au 02.51.77.88.48 ou accueilvieassociative@sautron.fr

Espace de la Vallée Sautron 44880