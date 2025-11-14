Salon Industrie 41 – Venez découvrir les métiers de l’industrie et les entreprises qui recrutent ! Agence BLOIS GARE Blois

Salon Industrie 41 – Venez découvrir les métiers de l’industrie et les entreprises qui recrutent ! Vendredi 14 novembre, 13h00 Agence BLOIS GARE Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T13:00:00 – 2025-11-14T14:30:00

Fin : 2025-11-14T13:00:00 – 2025-11-14T14:30:00

À la recherche d’un emploi, un stage, un contrat d’alternance, une reconversion professionnelle ou de nouvelles opportunités ? Venez découvrir au Salon Industrie 41 le secteur industriel du Loir-et-Cher et ses opportunités de carrière ! Ce Salon est organisé avec l’UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) et la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) et vous permettra de rencontrer et découvrir des entreprises du Loir-et-Cher qui recrutent dans tous les secteurs de l’industrie:

Agence BLOIS GARE 41000 Blois Blois 41000 Est Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/503129 »}]

À la recherche d’un emploi, un stage, un contrat d’alternance, une reconversion professionnelle ou de nouvelles opportunités ? #TousMobilisés La semaine de l’industrie