Salon INNOV’INDUS #2 Lycée Auguste Béhal – 62300 LENS Lens

le SALON INNOV’INDUS #2 se déroulera le vendredi 21/11/2025 sur la Cité Scolaire A. Béhal de LENS (central dans le bassin d’éducation)

Les collégiens (35 collèges contactés) pourront découvrir des formations et des métiers organisés autour de thématiques telles que l’industrie 4.0, l’ingénierie du futur, les métiers de l’électrotechnique, les métiers de la maintenance industrielle et les métiers de la chaudronnerie et de la métallerie. Cette année, la thématique est centrée sur la plce des filles dans l’industrie : « l’industrie n’a pas de genre, juste des talents »

6 lycées du bassin d’éducation LENS-LIÉVIN-HÉNIN s’associent pour la 2ème année pour faire découvrir l’industrie aux collégiens et demandeurs d’emploi industries hdf