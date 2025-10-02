Salon International Coquelicot – 5ème édition Maison Andre Derain Chambourcy

Salon International Coquelicot – 5ème édition Maison Andre Derain Chambourcy jeudi 2 octobre 2025.

Ce salon artistique d’envergure internationale réunira cette année des peintres, sculpteurs, photographes, musiciens, chanteurs et réalisateurs venus de plus de 20 pays, autour des valeurs fondamentales de la création, du dialogue interculturel et de la diversité artistique.

Parmi les artistes exposés :

David Daoud, Vanecha Roudbaraki, Jérôme Mesnager, Mehdi Yarmohammadi, Katayoon Halajian, William Papaleo, Salina Shah, Meysoon Katan, Hura Mirshekari, Judith Hüsch, Artiste Ouvrier, ainsi que de nombreux autres talents internationaux qui viendront enrichir cette rencontre exceptionnelle.

Cette nouvelle édition du Salon International Coquelicot promet d’être un moment fort, favorisant la rencontre entre les créateurs et le public, et célébrant la richesse des expressions artistiques contemporaines.

L’exposition « Existence » de la 5ᵉ édition du Salon International Coquelicot (SIC)

Du jeudi 02 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-02T15:00:00+02:00

fin : 2025-10-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-02T12:00:00+02:00_2025-10-02T19:00:00+02:00;2025-10-03T12:00:00+02:00_2025-10-03T19:00:00+02:00;2025-10-04T12:00:00+02:00_2025-10-04T19:00:00+02:00;2025-10-05T12:00:00+02:00_2025-10-05T19:00:00+02:00;2025-10-06T12:00:00+02:00_2025-10-06T19:00:00+02:00;2025-10-07T12:00:00+02:00_2025-10-07T19:00:00+02:00;2025-10-08T12:00:00+02:00_2025-10-08T19:00:00+02:00;2025-10-09T12:00:00+02:00_2025-10-09T19:00:00+02:00;2025-10-10T12:00:00+02:00_2025-10-10T19:00:00+02:00;2025-10-11T12:00:00+02:00_2025-10-11T19:00:00+02:00;2025-10-12T12:00:00+02:00_2025-10-12T19:00:00+02:00

Maison Andre Derain 64, grande Rue 78240 Chambourcy

https://aia-france.com/ +33619821432 info@aia-france.com https://www.facebook.com/artgalerie.artcontemporain/ https://www.facebook.com/artgalerie.artcontemporain/ https://mobile.twitter.com/aia_france