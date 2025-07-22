SALON INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN ART3F MEETT Aussonne

SALON INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN ART3F

MEETT Concorde Avenue Aussonne Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

2026-02-13

Plongez dans trois jours d’effervescence artistique où talents émergents et confirmés se rencontrent pour célébrer l’art sous toutes ses formes.

Que vous soyez amateur d’art, collectionneur ou simplement curieux de découvertes, art3f est l’occasion d’acquérir des œuvres des plus abordables aux plus prestigieuses !

Au programme + 250 artistes et + de 2500 oeuvres à la vente (Peintures, sculptures, photographies…), des rencontres directes et un partage d’émotions sincères avec des artistes et galeristes nationaux et internationaux, de l’art accessible, de l’émerveillement et de la découverte, le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et décontractée.

L’espace restauration, avec sa grande terrasse et son ambiance lounge, vous propose à toute heure une cuisine de qualité plats chauds, assiettes composées, salades gourmandes, petites douceurs, ainsi qu’une sélection de grands crus et de fines bulles… 10 .

English :

Immerse yourself in three days of artistic effervescence, where emerging and established talents meet to celebrate art in all its forms.

