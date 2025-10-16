Salon international d’art naïf de Chartres Chartres

Salon international d’art naïf de Chartres Chartres jeudi 16 octobre 2025.

Salon international d’art naïf de Chartres

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-16

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-16

La collégiale Saint-André accueille le premier salon international d’art naïf du 16 octobre au 2 novembre. Venez découvrir l’univers de 30 artistes venant de 10 pays différents.

Pour définir l’art naïf, reviennent souvent les notions d’artiste autodidacte, d’œuvre sans perspective géométrique, d’une approche enfantine, d’aplats de couleurs… La peintre luisantaise Édith Micheli, qui organise le salon, a longtemps collaboré avec la Galerie Naïfs et Primitifs à Paris. Elle a tissé un réseau soudé d’artistes, tous enthousiasmés à l’idée d’exposer à Chartres.

Laissez-vous emporter par l’univers onirique de Jean Delêtre et de Michel Naze, les paysages vibrants d’Olaf Ulbricht, les toiles féériques d’Antoinette Kelly, les scènes solaires de Nicolas Stoëv, les Josianes de Nicole Avezard, les compositions exubérantes de Marie-Amalia Bartolini et bien d’autres ! .

2 Rue Saint-André Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire naifs28@orange.fr

English :

The collegiate church of Saint-André hosts the first international naive art show from October 16 to November 2. Come and discover the world of 30 artists from 10 different countries.

German :

In der Stiftskirche Saint-André findet vom 16. Oktober bis zum 2. November die erste internationale Messe für naive Kunst statt. Entdecken Sie die Welt von 30 Künstlern aus 10 verschiedenen Ländern.

Italiano :

Dal 16 ottobre al 2 novembre, la collegiata di Saint-André ospita la prima mostra internazionale di arte naïf. Venite a scoprire il mondo di 30 artisti provenienti da 10 paesi diversi.

Espanol :

La colegiata de Saint-André acoge del 16 de octubre al 2 de noviembre el primer salón internacional de arte naif. Venga a descubrir el universo de 30 artistas procedentes de 10 países diferentes.

L’événement Salon international d’art naïf de Chartres Chartres a été mis à jour le 2025-09-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES