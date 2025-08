Salon International de la BD de Valenciennes Anzin

Salon International de la BD de Valenciennes Anzin samedi 8 novembre 2025.

Salon International de la BD de Valenciennes

1 Esplanade des Rives Créatives de l'Esc Anzin Nord

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

2025-11-08

Rendez-vous les 8 et 9 novembre2025 à la Cité des Congrès pour un week-end 100% BD, manga, comics et jeunesse !

Une affiche signée STEDO, le talentueux dessinateur sur des séries cultes comme Les Pompiers, Boulard ou encore Mafia Tuno !

Plus de 70 auteurs présents cette année, avec des surprises, des exposants passionnés et des animations non-stop pendant deux jours !

Samedi 10h30 19h

Dimanche 10h 18h

Tarifs :

6 € l’entrée

3 € pour les étudiants

Gratuit pour les -12 ans

Marquez vos agendas, invitez vos amis, et préparez-vous à vivre un week-end haut en bulles ! 0 .

1 Esplanade des Rives Créatives de l’Esc Anzin 59410 Nord Hauts-de-France +33 3 74 01 00 05

