SALON INTERNATIONAL DE LA GUITARE EN OCCITANIE LA CITÉ Toulouse samedi 18 octobre 2025.

SALON INTERNATIONAL DE LA GUITARE EN OCCITANIE

LA CITÉ 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Laissez-vous porter par la magie de la guitare à Toulouse, où la Cité se transforme en véritable temple de l’instrument et de la création musicale !

Le Salon des IG vous invite à un week-end immersif, gratuit pour tous, où passionnés curieux et musiciens se retrouvent autour d’un art commun : la guitare. Venez rencontrer une centaine de luthiers venus de toute la France et d’Occitanie pour présenter guitares acoustiques et électriques, instruments à cordes pincées, amplis, pédales et accessoires. Essayez les instruments dans des salles d’essai dédiées, assister à des démonstrations sur scène et découvrez en direct les gestes du métier, notamment à travers la fabrication d’un manche de guitare avec le luthier Vincent Brun.

Le samedi, vous pouvez participer à des ateliers de customisation de médiators proposés par le RoseLab, assister à la cérémonie d’inauguration et à la remise de la bourse à l’innovation, puis profiter d’une masterclass animée par John Owens autour du projet iAROSS avant un concert envoûtant du même groupe en fin d’après-midi. Le dimanche est consacré à la découverte et à la transmission visites guidées du RoseLab, masterclass de Norbert Krief le légendaire Nono du groupe Trust et atelier d’initiation au ukulélé accessible à tous.

Entre expositions, échanges, ateliers, concerts et moments de rencontre, le Salon Les IG s’impose comme un véritable lieu de partage où se rencontrent musiciens, artisans, curieux et passionnés. Une célébration vivante de la guitare et de la lutherie, entre tradition et innovation, à vivre au rythme des cordes et des émotions. .

English :

Let yourself be carried away by the magic of the guitar in Toulouse, where the Cité is transformed into a veritable temple to the instrument and musical creation!

German :

Lassen Sie sich von der Magie der Gitarre in Toulouse mitreißen, wo sich die Cité in einen wahren Tempel des Instruments und des musikalischen Schaffens verwandelt!

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla magia della chitarra a Tolosa, dove la Cité si trasforma in un vero e proprio tempio dello strumento e della creazione musicale!

Espanol :

Déjese llevar por la magia de la guitarra en Toulouse, donde la Cité se transforma en un auténtico templo del instrumento y de la creación musical

