Salon international de la photo Riedisheim

Salon international de la photo

20 rue d’Alsace Riedisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-11

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-11

Ce salon de la photo présente des expositions, propose des stages, une bourse photo et des ateliers pour le grand public. Venez découvrir des centaines de photos couleur ou noir et blanc. Un événement incontournable pour les amateurs et les spécialistes !

Depuis 1987, le Salon International de la Photographie de Riedisheim fait rayonner l’art photographique bien au-delà de l’Alsace. Né de la volonté du Photo Club de Riedisheim et de l’Association Culturelle et Sportive Peugeot-Citroën Mulhouse, il est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés et les curieux.

Chaque édition met à l’honneur les œuvres issues de son prestigieux concours, diffusé dans une cinquantaine de pays, ainsi que celles de photographes invités. Expositions, bourse photo, stages et animations complètent ce temps fort, où se croisent amateurs et professionnels du monde entier.

Un événement qui place la photographie de qualité à la portée de tous. .

20 rue d’Alsace Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 7 82 31 77 86

English :

This photo show presents exhibitions, offers workshops, a photo exchange and workshops for the general public. Come and discover hundreds of color or black and white photos. An event not to be missed by amateurs and specialists alike!

German :

Diese Fotomesse zeigt Ausstellungen, bietet Praktika, eine Fotobörse und Workshops für die breite Öffentlichkeit. Kommen Sie und entdecken Sie Hunderte von Farb- oder Schwarz-Weiß-Fotos. Ein unumgängliches Ereignis für Amateure und Spezialisten!

Italiano :

Questa fiera fotografica presenta mostre, offre corsi di formazione, uno scambio fotografico e workshop per il pubblico in generale. Venite a scoprire centinaia di foto a colori o in bianco e nero. Un evento da non perdere sia per i dilettanti che per gli specialisti!

Espanol :

Esta feria fotográfica presenta exposiciones, ofrece cursos de formación, una bolsa de fotos y talleres para el público en general. Venga a descubrir cientos de fotos en color o en blanco y negro. Una cita ineludible para aficionados y especialistas

L’événement Salon international de la photo Riedisheim a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace