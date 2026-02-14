Salon International de l’Agriculture 2026, Paris Expo Porte de Versailles, Paris

Salon International de l’Agriculture 2026 21 février – 1 mars Paris Expo Porte de Versailles Paris

Entrée gratuite pour les enfants de – de 6 ans / Plein tarif 1 jour : 17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T09:00:00+01:00 – 2026-02-21T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T09:00:00+01:00 – 2026-03-01T19:00:00+01:00

Venir, c’est Soutenir !

Du 21 février au au 1er mars 2026, rendez-vous à Paris Expo Porte de Versailles. L’édition 2026 du Salon International de l’Agriculture s’inscrit dans un contexte sanitaire et humain particulièrement difficile.

Plus que jamais, venir au SIA cette année, c’est soutenir. Soutenir les 36 races bovines qui font parties de l’élevage français, soutenir les femmes et les hommes engagés qui font vivre ce pan indispensable de notre agriculture et soutenir ce rendez-vous essentiel du monde agricole.

Rendez-vous sur les espaces de la Nouvelle-Aquitaine !

Retrouvez la Nouvelle-Aquitaine sur les Pavillons 1 et 7.3.

Toutes les informations sur notre page dédiée ici.

Paris Expo Porte de Versailles 1, place de la Porte de Versailles 75015 Paris

