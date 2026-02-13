Salon International de l’Agriculture, Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris (75), Paris

Salon International de l’Agriculture 21 février – 1 mars Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris (75) Paris

Début : 2026-02-21T09:30:00+01:00 – 2026-02-21T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T09:30:00+01:00 – 2026-03-01T20:00:00+01:00

Du 21 février au 1er mars 2026

En 2026, le Salon International de l’Agriculture change de configuration… pour mieux vous accueillir !

Une nouvelle organisation pour trois éditions exceptionnelles

En 2026, le Salon International de l’Agriculture vivra une édition inédite.

Les travaux de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles entrent dans leur dernière phase. Ils entraînent une réorganisation du Salon… qui devient une véritable opportunité de transformation. https://www.salon-agriculture.com/fr-FR/infos-pratiques/billetterie-ligneLe SIA choisit de repenser son implantation pour trois éditions consécutives : 2026, 2027 et 2028, avec une ambition simple : maintenir la qualité de visite tout en créant une expérience plus fluide, plus lisible, et toujours plus riche.

Une nouvelle sectorisation pour une meilleure lisibilité

Le Salon conserve ses fondamentaux, tout en réorganisant les espaces par grandes familles thématiques.

Les filières élevage restent dans les Pavillons 1 et 6, préservant les repères pour le public comme pour les exposants.

Le Pavillon 4 regroupe les filières végétales, enrichies d’une offre jardinerie et animalerie, et accueille aussi la ferme pédagogique ainsi que le Concours Général Agricole chiens et chats.

Le Pavillon 7 devient un grand pôle Produits, réunissant : les régions de France métropolitaine et d’Outre-mer, les agricultures du monde, le Concours Général Agricole des Produits et des Vins.

Ce regroupement permet une mise en valeur de toute l’offre de produits dans un parcours unique et cohérent, adapté à tous les publics et à la curiosité des visiteurs.

Le Pavillon 5, proche de l’entrée principale, accueille :

SIA’PRO, le salon des technologies et solutions agricoles

Et les services et métiers de l’agriculture.

Cette proximité crée un univers lisible, pensé pour les professionnels du monde rural, les institutionnels et les porteurs de projet.

[Le Pavillon 2.2, dont l’environnement immédiat est impacté par les travaux, ne peut pas accueillir d’exposition dans de bonnes conditions. Il deviendra une zone de passage repensée, et accueillera un événement spécifique en 2026, conçu pour marquer cette édition particulière.]

12e édition d’AGREEN STARTUP SIA, 1er concours de startup en agriculture

Pendant 48h, des équipes aux compétences multiples se forment autour de projets innnovants, supervisés par des mentors, afin de participer à la grande mutation de l’agriculture. Les projets les plus convaincants seront récompensés par un jury de professionnels, à travers différentes dotations, pour aider concrètement à son accélération. La remise de prix aura lieu sur le stand de Chambres d’agriculture France le lundi 27 février, Pavillon 4.

En savoir + sur le site web d’AGREEN STARTUP

Tout savoir sur le SIA :

www.salon-agriculture.com

