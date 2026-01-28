Salon International de l’Agriculture Parc des Expositions de la Porte de Versailles Paris 15e Arrondissement

Salon International de l’Agriculture

Parc des Expositions de la Porte de Versailles 1 place de la Porte de Versailles Paris 15e Arrondissement Paris

Début : 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

2026-02-21

Dans la plus grande ferme de France , découvrez l’espace Île de France avec ses produits du terroir, sa gastronomie et ses paysages !

In the largest farm in France , discover the Île de France area with its local products, its gastronomy and its landscapes!

