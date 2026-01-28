Salon International de l’Agriculture Parc des Expositions de la Porte de Versailles Paris 15e Arrondissement
Salon International de l’Agriculture Parc des Expositions de la Porte de Versailles Paris 15e Arrondissement samedi 21 février 2026.
Salon International de l’Agriculture
Parc des Expositions de la Porte de Versailles 1 place de la Porte de Versailles Paris 15e Arrondissement Paris
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
de 6 à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 09:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Dans la plus grande ferme de France , découvrez l’espace Île de France avec ses produits du terroir, sa gastronomie et ses paysages !
.
Parc des Expositions de la Porte de Versailles 1 place de la Porte de Versailles Paris 15e Arrondissement 75015 Paris Île-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the largest farm in France , discover the Île de France area with its local products, its gastronomy and its landscapes!
L’événement Salon International de l’Agriculture Paris 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-28 par Choose Paris Region