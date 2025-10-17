SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT Carcassonne

SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT Carcassonne vendredi 17 octobre 2025.

SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT

Place d’Eggenfelden Carcassonne Aude

Début : 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:30:00

2025-10-17

L’association Cultur’ailes Carcassonne organise le salon international de l’artisanat aux Halles Porsper Montagné.

Cet événement vise à promouvoir les savoir-faire artisanaux locaux et internationaux et à favoriser la rencontre entre les publics du territoire.

Le vernissage aura lieu le samedi 18 à 18h avec une animation musicale et un apéritif offert.

Place d’Eggenfelden Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 6 84 67 26 19

English :

The Cultur’ailes Carcassonne association organizes the International Crafts Fair at the Halles Porsper Montagné.

The aim of the event is to promote local and international craftsmanship and encourage encounters between local people.

The vernissage will take place on Saturday 18th at 6pm, with musical entertainment and an aperitif.

German :

Der Verein Cultur’ailes Carcassonne organisiert die internationale Handwerksmesse in den Halles Porsper Montagné.

Diese Veranstaltung soll das lokale und internationale handwerkliche Know-how fördern und die Begegnung zwischen dem Publikum der Region begünstigen.

Die Vernissage findet am Samstag, den 18. um 18 Uhr mit musikalischer Unterhaltung und einem kostenlosen Aperitif statt.

Italiano :

L’associazione Cultur’ailes Carcassonne organizza la fiera internazionale dell’artigianato presso le Halles Porsper Montagné.

L’obiettivo dell’evento è quello di promuovere l’artigianato locale e internazionale e di favorire l’incontro tra persone provenienti da tutta la regione.

L’anteprima si terrà sabato 18 alle 18.00, con intrattenimento musicale e aperitivo gratuito.

Espanol :

La asociación Cultur’ailes Carcassonne organiza la feria internacional de artesanía en las Halles Porsper Montagné.

El objetivo de este acontecimiento es promover la artesanía local e internacional y favorecer el encuentro entre personas de toda la región.

El preestreno tendrá lugar el sábado 18 a las 18.00 horas, con animación musical y un aperitivo de cortesía.

