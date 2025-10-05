Salon international de l’objet minier Bully-les-Mines

Rue Défossé Bully-les-Mines Pas-de-Calais

Organisé par l’association Mining 62

Mining 62 vous propose de retrouver différents objets de la mine comme des lampes de mineurs, taillettes, outils, matériel, décorations, vêtements, barettes, minéraux, gaillettes, archéologie minière.

Ou encore tous les objets dont le thème est celui de la mine, comme des cartes postales, timbres, documents, photos, films etc . .

Rue Défossé Bully-les-Mines 62160 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 68 30 83 19

English :

Organized by Mining 62

German :

Organisiert von der Vereinigung Mining 62

Italiano :

Organizzato da Mining 62

Espanol :

Organizado por Mining 62

