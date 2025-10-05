Salon international de l’objet minier Bully-les-Mines
Salon international de l’objet minier Bully-les-Mines dimanche 5 octobre 2025.
Salon international de l’objet minier
Rue Défossé Bully-les-Mines Pas-de-Calais
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Organisé par l’association Mining 62
Mining 62 vous propose de retrouver différents objets de la mine comme des lampes de mineurs, taillettes, outils, matériel, décorations, vêtements, barettes, minéraux, gaillettes, archéologie minière.
Ou encore tous les objets dont le thème est celui de la mine, comme des cartes postales, timbres, documents, photos, films etc . .
Rue Défossé Bully-les-Mines 62160 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 68 30 83 19
English :
Organized by Mining 62
German :
Organisiert von der Vereinigung Mining 62
Italiano :
Organizzato da Mining 62
Espanol :
Organizado por Mining 62
