Salon international de tatouage de Montélimar avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Salon international de tatouage de Montélimar
samedi 8 novembre 2025.

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

10€/J ou 15€ le WE

Début : Samedi 2025-11-08

fin : 2025-11-09

2025-11-08

Convention Internationale du Tatouage Montélimar — 5e édition

115 tatoueurs du monde entier, shows, expos et vibes old school.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
drominkmontelimar@gmail.com

English :

Montélimar International Tattoo Convention ? 5th edition

115 tattoo artists from around the world, shows, exhibitions and old-school vibes.

German :

Internationale Tattoo-Convention Montélimar ? 5

115 Tätowierer aus aller Welt, Shows, Ausstellungen und Old-School-Vibes.

Italiano :

Convention Internazionale del Tatuaggio di Montélimar 5ª edizione

115 tatuatori da tutto il mondo, spettacoli, esposizioni e vibrazioni old school.

Espanol :

Convención Internacional del Tatuaje de Montélimar 5ª edición

115 artistas del tatuaje de todo el mundo, espectáculos, exposiciones y vibraciones de la vieja escuela.

