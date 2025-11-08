Salon international de tatouage de Montélimar avenue du 14 juillet 1789 Montélimar
Salon international de tatouage de Montélimar avenue du 14 juillet 1789 Montélimar samedi 8 novembre 2025.
Salon international de tatouage de Montélimar
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
10€/J ou 15€ le WE
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-08
Convention Internationale du Tatouage Montélimar — 5e édition
115 tatoueurs du monde entier, shows, expos et vibes old school.
.
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes drominkmontelimar@gmail.com
English :
Montélimar International Tattoo Convention ? 5th edition
115 tattoo artists from around the world, shows, exhibitions and old-school vibes.
German :
Internationale Tattoo-Convention Montélimar ? 5
115 Tätowierer aus aller Welt, Shows, Ausstellungen und Old-School-Vibes.
Italiano :
Convention Internazionale del Tatuaggio di Montélimar 5ª edizione
115 tatuatori da tutto il mondo, spettacoli, esposizioni e vibrazioni old school.
Espanol :
Convención Internacional del Tatuaje de Montélimar 5ª edición
115 artistas del tatuaje de todo el mundo, espectáculos, exposiciones y vibraciones de la vieja escuela.
L’événement Salon international de tatouage de Montélimar Montélimar a été mis à jour le 2025-07-22 par Montélimar Tourisme Agglomération