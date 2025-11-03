Salon international des minéraux de Martigues Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Salon international des minéraux de Martigues

Du samedi 14 au dimanche 15 mars 2026 de 10h à 18h. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Sous la Halle de Martigues, une cinquantaine d’exposants sur 2000 m carré proposera petits et grands fossiles, minéraux bruts ou travaillés en lampes et objets de décoration, bijoux… Découvrez une exposition impressionnante de dinosaures.

Accédez à une offre considérable adaptée à tous les budgets et faites de bonnes affaires ! Emerveillez-vous devant une fabuleuse diversité de pierres aux multiples formes et couleurs. Comprenez l’histoire et l’origine des pierres, comment elles sont extraites, taillées et montées en bijou. Découvrez des créateurs de bijoux talentueux dont le travail sublime la pierre.



Partagez des moments authentiques avec des exposants du monde entier, intarissables sur les richesses de leur pays et heureux de transmettre leurs connaissances et leur passion pour les pierres. Faites gratuitement identifier vos pierres. Dénichez des cadeaux originaux pour vos proches.



– Pierres brutes minéraux et cristaux de collection pour petits et grands !

– Pierres taillées à faire monter (Gemmes).

– Bijoux originaux et uniques en pierres naturelles et métaux précieux.

– Pierres sculptées ou polies (sphères, statuettes, objets divers).

– Fossiles.

– Météorites.

– Démonstration de taille de pierres précieuses.



Origine des exposants France, Pakistan, Maroc, Espagne, Madagascar, Italie, Belgique, Allemagne, Mexique, etc…

Une Loterie gratuite afin de gagner de minéraux, fossiles, dents de dinosaures, bijoux. Un tirage toutes les heures. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 03 39 78

English :

In the Halle de Martigues, some fifty exhibitors in a 2,000-square-metre area will be selling fossils large and small, minerals in the rough or worked into lamps and decorative objects, jewellery, etc. Discover an impressive exhibition of dinosaurs.

German :

In der Markthalle von Martigues bieten rund 50 Aussteller auf 2000 Quadratmetern kleine und große Fossilien, rohe oder zu Lampen und Dekorationsgegenständen verarbeitete Mineralien, Schmuck… an. Entdecken Sie eine beeindruckende Ausstellung von Dinosauriern.

Italiano :

Nella Halle de Martigues, una cinquantina di espositori su una superficie di 2.000 metri quadrati venderanno fossili grandi e piccoli, minerali grezzi o lavorati in lampade e oggetti decorativi, gioielli, ecc. Scoprite un’impressionante mostra di dinosauri.

Espanol :

En la Halle de Martigues, unos cincuenta expositores repartidos en 2.000 metros cuadrados venderán fósiles grandes y pequeños, minerales en bruto o trabajados en lámparas y objetos decorativos, joyas, etc. Descubra una impresionante exposición de dinosaurios.

