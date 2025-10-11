Salon international des Minéraux, Fossiles, Gemmes et Bijoux de Chartres Chartres

Salon international des Minéraux, Fossiles, Gemmes et Bijoux de Chartres Chartres samedi 11 octobre 2025.

Salon international des Minéraux, Fossiles, Gemmes et Bijoux de Chartres

22 Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

Date(s) :

2025-10-11

INEFFABLE. Il n’y a pas de mots pour décrire ce que le public va pouvoir admirer au Salon international des Minéraux de Chartres. Et quel public ! Collectionneurs, professionnels, néophytes…

Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Les gemmologues passionnés sauront expliquer à tous leur sélection. Un grand rendez-vous minéral à Chartres dans une salle du Cloître de la Cathédrale Notre-Dame. Un salon sacré ! Réservation obligatoire par mail. 6 .

22 Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire associationprotectiondesoceans@gmail.com

English :

INEFFABLE. There are no words to describe what the public will be able to admire at the Salon International des Minéraux de Chartres. And what an audience! Collectors, professionals, neophytes…

German :

INEFFABLE. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, was das Publikum auf der Internationalen Mineralienmesse in Chartres zu sehen bekommen wird. Und was für ein Publikum! Sammler, Fachleute, Neulinge…

Italiano :

INEFFABILE. Non ci sono parole per descrivere ciò che il pubblico potrà ammirare alla Mostra Internazionale dei Minerali di Chartres. E che pubblico sarà! Collezionisti, professionisti, neofiti…

Espanol :

INEFABLE. No hay palabras para describir lo que el público podrá admirar en el Salón Internacional de Minerales de Chartres. ¡Y qué público! Coleccionistas, profesionales, neófitos…

L’événement Salon international des Minéraux, Fossiles, Gemmes et Bijoux de Chartres Chartres a été mis à jour le 2025-08-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES