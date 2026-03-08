Salon international des minéraux, fossiles, gemmes et bijoux Salle des fêtes Deauville

Salon international des minéraux, fossiles, gemmes et bijoux

Salle des fêtes 118 ter Av. de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Collectionneurs, professionnels ou néophytes, le salon permettra de se perdre dans leurs orbes, de plonger dans leurs couleurs et dessins, et de voyager parmi les merveilles telles la malachite et la dioptase du Congo, la rhodochrosite d’Argentine ou l’améthyste du Brésil… Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.

Le Zircon en pierre taillée, du rouge au brun, jusqu’au bleu éclatant, sera aussi de la fête. C’est le plus ancien matériau terrestre connu 4,4 milliards d’années.

Spinelle, Apatite, Saphir, Tourmaline… des gemmologues passionnés sauront expliquer leur sélection., tandis que des amateurs de paléontologie donneront la réplique aux ammonites géantes et poissons cuirassés, dont des millions d’années nous séparent.

25 stands et 30 exposants seront présents

Horaires du salon

Samedi de 11h30 à 18h30

Dimanche de 10h à 18h30 .

Salle des fêtes 118 ter Av. de la République Deauville 14800 Calvados Normandie associationprotectiondesoceans@gmail.com

English : Salon international des minéraux, fossiles, gemmes et bijoux

Collectors, professionals and novices alike will be able to lose themselves in the orbs, immerse themselves in the colours and designs, and travel among such marvels as malachite and dioptase from the Congo, rhodochrosite from Argentina and amethyst from Brazil…

L’événement Salon international des minéraux, fossiles, gemmes et bijoux Deauville a été mis à jour le 2026-03-05 par OT SPL Deauville