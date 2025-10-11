Salon International du Chat Salle des Fêtes de Gentilly Nancy

Expo féline Nancy ANABI × Rotary Jean Prouvé 30 races différentes et plus de 250 chats. Jugements LOOF, spéciales. À l’honneur Maine Coon, Sacré de Birmanie, Singapura. Collecte solidaire des billets au profit de la SPA de Lorraine et d’une autre association locale.

Co-organisée par l’ANABI et le Rotary Club de Nancy Jean Prouvé, l’Expo féline réunira plus de 250 chats représentant 30 races différentes.

Au programme

Jugements officiels LOOF, spéciales d’élevage (Maine Coon, Sacré de Birmanie, Singapura), Best in Show chaque jour et grande finale Best Suprême.

Rencontres avec des éleveurs, stands (accessoires, associations) et animations pédagogiques pour toute la famille.

Action solidaire une collecte sur chaque billet d’entrée, remise par le Rotary, sera partagée entre deux associations locales, dont la SPA de Lorraine.

Stands partenaires et petite restauration sur place.

Salle des Fêtes de Gentilly 5001F Avenue du Rhin Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 98 18 40

English :

Nancy cat show ? ANABI × Rotary Jean Prouvé: 30 different breeds and over 250 cats. LOOF judging, specials. Featured: Maine Coon, Sacred Birman, Singapura. Tickets collected in aid of the SPA de Lorraine and another local association.

Co-organized by ANABI and the Rotary Club de Nancy Jean Prouvé, Expo féline will bring together over 250 cats representing 30 different breeds.

On the program:

Official LOOF judging, breeding specials (Maine Coon, Sacré de Birmanie, Singapura), Best in Show each day and Best Supreme grand final.

Meetings with breeders, stands (accessories, associations) and educational activities for the whole family.

Solidarity action: a collection from each admission ticket, donated by Rotary, will be shared between two local associations, including the SPA de Lorraine.

Partner stands and light refreshments on site.

On-site ticketing

German :

Katzen-Expo Nancy ? ANABI × Rotary Jean Prouvé: 30 verschiedene Rassen und über 250 Katzen. LOOF-Ratings, Spezials. Im Mittelpunkt: Maine Coon, Heilige Birma, Singapura. Solidarisches Sammeln von Eintrittskarten zugunsten des Tierschutzvereins von Lothringen und einer anderen lokalen Organisation.

Die Katzenausstellung wird von ANABI und dem Rotary Club Nancy Jean Prouvé mitorganisiert und vereint mehr als 250 Katzen, die 30 verschiedene Rassen repräsentieren.

Auf dem Programm stehen:

Offizielles LOOF-Richten, Zuchtspecials (Maine Coon, Heilige Birma, Singapura), Best in Show jeden Tag und das große Finale Best Suprême.

Begegnungen mit Züchtern, Stände (Zubehör, Vereine) und pädagogische Animationen für die ganze Familie.

Solidaritätsprojekt: Eine Kollekte auf jeder Eintrittskarte, die von Rotary überreicht wird, wird zwischen zwei lokalen Vereinen aufgeteilt, darunter der Tierschutzverein von Lothringen.

Partnerstände und kleine Snacks vor Ort.

Eintrittskarten vor Ort

Italiano :

Esposizione di gatti di Nancy? ANABI × Rotary Jean Prouvé: 30 razze diverse e oltre 250 gatti. Giudizio LOOF, speciali. In primo piano: Maine Coon, Sacro Birmano, Singapura. Raccolta di biglietti a favore della SPA Lorraine e di un altro ente di beneficenza locale.

Organizzata dall’ANABI e dal Rotary Club di Nancy Jean Prouvé, l’esposizione riunirà oltre 250 gatti in rappresentanza di 30 razze diverse.

In programma:

Giudizio ufficiale LOOF, speciali di allevamento (Maine Coon, Sacré de Birmanie, Singapura), Best in Show ogni giorno e gran finale Best Supreme.

Incontri con gli allevatori, stand (accessori, associazioni) e attività didattiche per tutta la famiglia.

Azione di solidarietà: un incasso da ogni biglietto d’ingresso, donato dal Rotary, sarà ripartito tra due associazioni locali, tra cui la Lorraine SPA.

Stand di partner e spuntini in loco.

Biglietti disponibili in loco

Espanol :

Exposición felina de Nancy ? ANABI × Rotary Jean Prouvé: 30 razas diferentes y más de 250 gatos. Juicio LOOF, especiales. En el punto de mira: Maine Coon, Sagrado de Birmania, Singapura. Recogida de entradas a beneficio del SPA de Lorraine y de otra asociación local.

Coorganizado por la ANABI y el Rotary Club de Nancy Jean Prouvé, el Salón del Gato reunirá a más de 250 gatos de 30 razas diferentes.

En el programa:

Juzgamiento oficial LOOF, especiales de cría (Maine Coon, Sacré de Birmanie, Singapura), Best in Show cada día y gran final Best Supreme.

Encuentros con criadores, stands (accesorios, asociaciones) y actividades educativas para toda la familia.

Acción solidaria: una colecta de cada entrada, donada por Rotary, se repartirá entre dos asociaciones locales, entre ellas el SPA de Lorena.

Puestos de socios y aperitivos in situ.

Entradas disponibles in situ

