Salon international du Disque Halle de La Trocardière Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 10:00 – 18:00

Gratuit : non 3 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

Appel à tous les fans de disques pour la 18e édition du Salon international du Disque de Nantes. Un événement qui au cours des années est devenu LE rendez-vous incontournable des fans de musique, des diggers, des DJs et autres amateurs de vinyle. Avec près de 100 détaillants, disquaires professionnels, maisons de disque et grands collectionneurs de toute la France, et même de plus loin, le salon offre le plus grand large choix de vinyles et de cds de tout le grand Ouest. 80 disquaires de France et d’Europe500 m de stands dans une halle de 2 400 m²Plus de 100 000 disquesTous styles de musique à tous les prixConférences et dédicaces

Halle de La Trocardière Château de Rezé Rezé 44400

02 51 70 30 40 http://www.nge-nantes.fr/ https://www.salondudisque.net/