Salon international du tatouage Drom’Ink Valence Tattoo Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence
Salon international du tatouage Drom’Ink Valence Tattoo Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence samedi 28 mars 2026.
Salon international du tatouage Drom’Ink Valence Tattoo
Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Salon international de tatouage à Valence 200 artistes tatoueurs !
.
Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 59 32 11 ludodromink@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
International tattoo show in Valence 200 tattoo artists!
L’événement Salon international du tatouage Drom’Ink Valence Tattoo Valence a été mis à jour le 2025-06-14 par Valence Romans Tourisme