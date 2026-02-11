Salon international du tatouage Drom’Ink Valence Tattoo Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence

Salon international du tatouage Drom’Ink Valence Tattoo

Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Salon international de tatouage à Valence 200 artistes tatoueurs !

.

Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 59 32 11 ludodromink@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

International tattoo show in Valence 200 tattoo artists!

L’événement Salon international du tatouage Drom’Ink Valence Tattoo Valence a été mis à jour le 2025-06-14 par Valence Romans Tourisme