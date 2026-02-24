Salon international du tatouage Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement

Salon international du tatouage

Samedi 21 mars 2026 à partir de 11h.

Dimanche 22 mars 2026 à partir de 10h. Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-22

Cette année encore, le programme est riche et varié des collaborations artistes époustouflantes, des concours récompensant les meilleurs tatouages et diverses animations spectaculaires menées par des artistes de renommée internationale.

La 10e édition du très attendu Salon International du Tatouage se déroulera Palais des Sports de Marseille. S’étendant sur 2000 m², cet événement incontournable présentera plus de 250 exposants, y compris 230 tatoueurs de renom, des artistes perceurs, ainsi que des marques et créateurs inspirés par le monde du tatouage. Le Salon ambitionne d’attirer un large éventail de visiteurs, en regroupant des artistes tatoueurs de divers horizons, générations et styles, représentant une douzaine de pays.





Le Salon International du Tatouage de Marseille promet d’être un rendez-vous inoubliable pour tous passionnés, débutants, ou simplement curieux, de tous âges et de tous horizons. Venez vivre une expérience unique dans une atmosphère festive et accueillante. .

Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year’s program is once again rich and varied: breathtaking artist collaborations, competitions to reward the best tattoos, and a variety of spectacular animations led by internationally renowned artists.

L’événement Salon international du tatouage Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille