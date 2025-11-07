Salon international du tourisme et des voyages Colmar

Salon international du tourisme et des voyages

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-11-07 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-07

A tous les amoureux de voyages et de grandes découvertes, ainsi qu’à tous les rêveurs, voyageurs calmes d’un week-end et grands adeptes du farniente et de bien-être, leur voyage va commencer à Colmar en novembre prochain.

Trois jours durant, les portes de la Mecque du tourisme en Alsace s’ouvriront sur une pléiade de bons plans, de rencontres inspirantes, de moments dépaysants.

Durant trois jours, cette parenthèse heureuse et chaleureuse permettra de braver la grisaille d’automne. Une véritable bouffée d’air à la veille des grandes festivités de Noël. .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 90 50 50 50 info@colmar-expo.fr

