, Salón Jelengue de Areito, La Havane

4 – 7 juin Salón Jelengue de Areito

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T23:00:00+02:00 – 2026-06-05T00:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-08T03:00:00+02:00

Salón Jelengue de Areito San Miguel, Centro Habana La Havane 10211 Centro Habana [{« type »: « email », « value »: « encuentrocoleccionistasegrem@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://drive.google.com/drive/folders/1vBcYdvgfQsYCjN5x0nMGH3uhpCqZC2fc »}]

Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM)