Salon jeunesse À vos Livres ! Issoudun

Salon jeunesse À vos Livres !

Avenue de Bel air Issoudun Indre

Début : Vendredi 2026-01-28

fin : 2026-02-01

Petites et grandes bêtes pour le 34ᵉ Salon du livre jeunesse du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février, c’est la fête pour les petits lecteurs — et les plus grands ! .

Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 61 43

