Salon Jeux m’amuse Ribérac

Salon Jeux m’amuse Ribérac samedi 18 octobre 2025.

Salon Jeux m’amuse

Place des Beauvières Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Le Salon du Jeu est de retour à Ribérac pour le week-end du 18 & 19 octobre 2025 ! L’occasion de découvrir des jeux de société, jeux en bois, jeux de bar, jeux vidéos et bien d’autre ! Le samedi 18 rendez-vous dès 18h et jusqu’à 22h pour une soirée quizz.

Le Salon du Jeu est de retour à Ribérac pour le week-end du 18 & 19 octobre 2025 ! L’occasion de découvrir des jeux de société, jeux en bois, jeux de bar, jeux vidéos et bien d’autre ! Le samedi 18 rendez-vous dès 18h et jusqu’à 22h pour une soirée quizz & le dimanche 19 profitez de la journée de 10h à 18h.

L’entrée au salon est gratuite .

Place des Beauvières Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 72 27 39

English :

The Salon du Jeu is back in Ribérac for the weekend of October 18 & 19, 2025! An opportunity to discover board games, wooden games, bar games, video games and much more! On Saturday 18th, from 6pm to 10pm, join us for a quiz night.

German : Salon Jeux m’amuse

Der Salon du Jeu ist am Wochenende vom 18. und 19. Oktober 2025 wieder in Ribérac! Hier haben Sie die Gelegenheit, Gesellschaftsspiele, Holzspiele, Barspiele, Videospiele und vieles mehr zu entdecken! Am Samstag, den 18. Juni, findet ab 18 Uhr bis 22 Uhr ein Quizabend statt.

Italiano :

Il Salon du Jeu torna a Ribérac per il weekend del 18 e 19 ottobre 2025! È l’occasione per scoprire giochi da tavolo, giochi in legno, giochi da bar, videogiochi e molto altro ancora! Sabato 18 ottobre, dalle 18.00 alle 22.00, partecipate alla serata quiz.

Espanol : Salon Jeux m’amuse

El Salon du Jeu vuelve a Ribérac el fin de semana del 18 y 19 de octubre de 2025 Descubra los juegos de mesa, los juegos de madera, los juegos de bar, los videojuegos y mucho más Acompáñenos el sábado 18 de octubre de 18:00 a 22:00 en una noche de concursos.

L’événement Salon Jeux m’amuse Ribérac a été mis à jour le 2025-09-17 par Val de Dronne