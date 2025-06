Salon Jeux Vidéo à Olemps Olemps 5 juillet 2025 07:00

Aveyron

Salon Jeux Vidéo à Olemps 69 Rue de la 7-77 Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Entrée pour 2 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

Le salon des Jeux revient pour une deuxième édition à la salle 7-77 le 5 et 6 juillet 2025.

L’événement se tiendra sur 2 jours, le samedi 5 juillet de 14h à 22h et le dimanche 6 juillet de 10h à 18h.

Une programmation et des animations pleines de promesses !

Des postes de jeux seront mis à votre disposition pour découvrir de nouvelles sensations casques de réalité virtuelle, simulateurs de course automobile et bien d’autres…

26 postes de jeux en accès libre dont 17 NEXT GENS et 9 RETROGAMING

4 bornes d’ARCADE

6 postes de SIMULATEURS DE COURSE AUTOMOBILE avec mise en réseau

2 postes de JEUX MUSICAUX sur le thème de la danse

2 postes de RÉALITÉ VIRTUELLE plongeant dans des mondes virtuels captivants

Des compétitions seront organisées :

Samedi

15h00 Super Smash Bross Ultimate 32 slots

16h00 Street Fighter 6 32 slots

17h00 Just Dance 32 slots

18h00 Gran Turismo 7 (6 qualifiés parmi les meilleurs chronos de la journée)

20h00 Mario Kart World

Dimanche

11h00 EA Sports FC 25

15h00 Mario Kart World

Chaque champion de chaque tournoi repart avec 1 trophée + 1 jeu-vidéo.

Les phases finales de chaque tournoi se dérouleront sur scène et retransmises sur grand écran.

Les tarifs :

3€ / 1 jour

5€ / 2 jours

Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans. 5 .

69 Rue de la 7-77

Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00

English :

The Games Show returns for a second edition at Hall 7-77 on July 5 and 6, 2025.

German :

Die Spielemesse kehrt am 5. und 6. Juli 2025 für eine zweite Auflage in die Halle 7-77 zurück.

Italiano :

La Fiera dei Giochi torna per la seconda edizione al padiglione 7-77 il 5 e 6 luglio 2025.

Espanol :

La Feria del Juego vuelve por segunda vez al pabellón 7-77 los días 5 y 6 de julio de 2025.

