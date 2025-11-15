Salon Kréyol Nou Ka Viv Kréyol Rue du Clos Barbey Saint-Contest

Salon Kréyol Nou Ka Viv Kréyol

Rue du Clos Barbey Brasserie Laurent Saint-Contest Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

L’événement, porté par le groupe ZAYÉ et l’association An Ti Kamo, mettra à l’honneur les cultures, saveurs et traditions créoles à travers 30 stands, des ateliers culinaires, des animations culturelles, et une foire artisanale et gastronomique.

La Dachine (taro, madère, etc.) sera le produit phare.

Rue du Clos Barbey Brasserie Laurent Saint-Contest 14280 Calvados Normandie +33 6 23 34 64 18 lechefstephane.s@gmail.com

English : Salon Kréyol Nou Ka Viv Kréyol

The event, supported by the ZAYÉ group and the An Ti Kamo association, will showcase Creole cultures, flavors and traditions through 30 stands, culinary workshops, cultural events and a craft and gastronomy fair.

Dachine (taro, Madeira, etc.) will be the star product.

German : Salon Kréyol Nou Ka Viv Kréyol

Die Veranstaltung, die von der Gruppe ZAYÉ und dem Verein An Ti Kamo getragen wird, stellt die kreolischen Kulturen, Geschmäcker und Traditionen an 30 Ständen, mit kulinarischen Workshops, kulturellen Veranstaltungen und einer Handwerks- und Gastronomiemesse in den Mittelpunkt.

Das Hauptprodukt wird die Dachine (Taro, Madeira usw.) sein.

Italiano :

L’evento, sostenuto dal gruppo ZAYÉ e dall’associazione An Ti Kamo, presenterà le culture, i sapori e le tradizioni creole attraverso 30 stand, laboratori culinari, eventi culturali e una fiera dell’artigianato e del cibo.

La dachina (taro, Madeira, ecc.) sarà il prodotto di punta.

Espanol :

El evento, apoyado por el grupo ZAYÉ y la asociación An Ti Kamo, dará a conocer las culturas, sabores y tradiciones criollas a través de 30 stands, talleres culinarios, actos culturales y una feria de artesanía y gastronomía.

La dachine (taro, madeira, etc.) será el producto estrella.

