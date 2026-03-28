Salon La Chasse au Bien-Être Désertines
Salon La Chasse au Bien-Être Désertines samedi 11 avril 2026.
Salon La Chasse au Bien-Être
Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Cherche tes cadeaux bien-être, rencontre des professionnels, participe à des cours collectifs et profite de nombreuses autres animations (dégustation sensoriel de chocolats, sophrologie…) au grés des stands présents.
Restauration sur place.
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Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes montluconbienetre@gmail.com
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English :
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Catering on site.
L’événement Salon La Chasse au Bien-Être Désertines a été mis à jour le 2026-03-28 par Montluçon Tourisme