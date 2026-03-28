Salon La Chasse au Bien-Être

Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Cherche tes cadeaux bien-être, rencontre des professionnels, participe à des cours collectifs et profite de nombreuses autres animations (dégustation sensoriel de chocolats, sophrologie…) au grés des stands présents.

Restauration sur place.

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Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes montluconbienetre@gmail.com

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English :

Search for your wellness gifts, meet professionals, take part in group classes and enjoy many other activities (sensory chocolate tasting, sophrology…) at the many stands present.

Catering on site.

L’événement Salon La Chasse au Bien-Être Désertines a été mis à jour le 2026-03-28 par Montluçon Tourisme