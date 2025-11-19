Salon la magie des Minéraux Colmar
Salon la magie des Minéraux Colmar samedi 7 février 2026.
Salon la magie des Minéraux
avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 19:00:00
2026-02-07 2026-02-08
Salon européen des minéraux, créations et espace bien-être.
Découvertes pour tous les âges, pour toute la famille, les collectionneurs, les passionnés et amateurs. Minéraux du monde entier, bijoux de créateurs, litho. Egalement, troisième espace bien-être pour vous permettre de retrouver vos soins naturels, énergétiques ou sonores.
Conférences gratuites dans le salon.
Restauration par 2 food trucks. Une grande tombola gratuite avec un gros lot. Une autre tombola également 100% gagnante. .
avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 03 85 25 39 arnaud.soumis@orange.fr
English :
European mineral show, creations and wellness area.
German :
Europäische Messe für Mineralien, Kreationen und Wellnessbereich.
Italiano :
Fiera europea dei minerali, creazioni e area benessere.
Espanol :
Feria europea de minerales, creaciones y espacio de bienestar.
L’événement Salon la magie des Minéraux Colmar a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme de Colmar