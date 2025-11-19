Salon la magie des Minéraux Colmar

Salon la magie des Minéraux

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Salon européen des minéraux, créations et espace bien-être.

Découvertes pour tous les âges, pour toute la famille, les collectionneurs, les passionnés et amateurs. Minéraux du monde entier, bijoux de créateurs, litho. Egalement, troisième espace bien-être pour vous permettre de retrouver vos soins naturels, énergétiques ou sonores.

Conférences gratuites dans le salon.

Restauration par 2 food trucks. Une grande tombola gratuite avec un gros lot. Une autre tombola également 100% gagnante. .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 03 85 25 39 arnaud.soumis@orange.fr

English :

European mineral show, creations and wellness area.

German :

Europäische Messe für Mineralien, Kreationen und Wellnessbereich.

Italiano :

Fiera europea dei minerali, creazioni e area benessere.

Espanol :

Feria europea de minerales, creaciones y espacio de bienestar.

