Salon LA MAISON By Ste Luce Active Salle Renée-Losq Sainte-Luce-sur-Loire

Salon LA MAISON By Ste Luce Active Salle Renée-Losq

Salon LA MAISON By Ste Luce Active Salle Renée-Losq Sainte-Luce-sur-Loire vendredi 3 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-03 12:00 – 18:00
Gratuit : oui Entrée libre et gratuite  

La ville de Sainte-Luce-sur-Loire s’apprête à accueillir la 4ème édition du salon LA MAISON by Ste Luce Active, un événement incontournable pour tous ceux qui souhaitent concrétiser leur projet de construction, de rénovation ou d’aménagement. Ce salon réunit l’ensemble des professionnels des métiers de l’habitat, dont l’Espace Conseil France Rénov’.

Salle Renée-Losq Sainte-Luce-sur-Loire 44980
https://steluceactive.fr/


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