Salon LA MAISON By Ste Luce Active, Salle Renée-Losq, Sainte-Luce-sur-Loire

Salon LA MAISON By Ste Luce Active 3 et 4 avril Salle Renée-Losq Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T12:00:00+02:00 – 2026-04-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T18:00:00+02:00

La ville de Sainte-Luce-sur-Loire s’apprête à accueillir la 4ème édition du salon LA MAISON by Ste Luce Active, un événement incontournable pour tous ceux qui souhaitent concrétiser leur projet de construction, de rénovation ou d’aménagement. Ce salon réunit l’ensemble des professionnels des métiers de l’habitat, dont l’Espace Conseil France Rénov’.

Salle Renée-Losq Esplanade Pierre Brasselet Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://steluceactive.fr/ »}]

L’Espace Conseil France Renov’ participe à la 4ème du salon LA MAISON By Ste Luce Active, un événement qui réunit les professionnels du monde de l’habitat. logement rénovation