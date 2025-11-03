Salon La Mer en Livres Rue Lieutenant Jourden Le Conquet

Salon La Mer en Livres

Rue Lieutenant Jourden Espace Tissier Le Conquet Finistère

Tarif :

Date :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Rendez-vous au Conquet pour la 19ème édition du salon La Mer en Livres !

Présence de nombreux auteurs tous registres confondus, conférences, exposition ainsi qu’une dictée ludique.

Un programme dense pour célébrer la mer et la Bretagne !

Un événement convivial et inspirant qui met la mer et la littérature à l’honneur, pour petits et grands. .

