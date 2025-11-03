Salon La Mer en Livres Rue Lieutenant Jourden Le Conquet
Salon La Mer en Livres Rue Lieutenant Jourden Le Conquet samedi 25 avril 2026.
Salon La Mer en Livres
Rue Lieutenant Jourden Espace Tissier Le Conquet Finistère
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Rendez-vous au Conquet pour la 19ème édition du salon La Mer en Livres !
Présence de nombreux auteurs tous registres confondus, conférences, exposition ainsi qu’une dictée ludique.
Un programme dense pour célébrer la mer et la Bretagne !
Un événement convivial et inspirant qui met la mer et la littérature à l’honneur, pour petits et grands. .
Rue Lieutenant Jourden Espace Tissier Le Conquet 29217 Finistère Bretagne
